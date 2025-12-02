La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió un comunicado oficial en el que rechaza la decisión de Rutas de Lima (RDL) de postergar su retiro de los tramos concesionados sin precisar una nueva fecha, luego de que la empresa informara que continuará operando más allá del 2 de diciembre, pese a su anuncio inicial de suspensión.

Según el documento, fechado el 2 de diciembre de 2025, la MML remarcó que, mientras el contrato esté vigente, no existe base legal que permita a la concesionaria abandonar las vías sin un proceso acordado.

MML acusa “absoluta mala fe”

En el comunicado, la comuna limeña señaló que el comportamiento de la concesionaria constituye un acto de mala fe, debido a que la postergación del retiro —sin fecha prevista— “expone la seguridad vial de los usuarios” y afecta al interés público.

Además, la Municipalidad indicó que la empresa estaría repudiando el Contrato de Concesión, al no cumplir sus obligaciones en los plazos establecidos.

Exhortación a cumplir el proceso formal

La MML confirmó haber notificado a Rutas de Lima por incumplimiento contractual, tras lo cual la empresa inició un proceso de disolución y liquidación. El municipio recordó que se otorgó un plazo contractual de 60 días para completar dicho proceso y exhortó a la concesionaria a cumplir con la entrega del servicio, mientras asume la prestación de manera transitoria.

La comuna precisó además que las reuniones con Invermet se limitan a funciones de supervisión según contrato y que continuarán realizándose “bajo protesta”.

Activación de plan operativo

Ante un eventual abandono de la concesionaria, la MML informó que cuenta con un Plan Operativo activado, destinado a garantizar la continuidad de los servicios esenciales “de manera inmediata y en aras del interés público”.

Asimismo, anunció que al mediodía ofrecerá una conferencia de prensa para brindar mayores detalles.

Contexto: anuncio de Rutas de Lima

El comunicado municipal se publica un día después de que Rutas de Lima informara que no dejaría de operar el 2 de diciembre, pese a sus advertencias previas, argumentando que aún evalúa la duración de sus reservas económicas y que sostuvo una reunión con la comuna para coordinar la eventual transferencia de infraestructura.

El caso ocurre en paralelo a la denuncia penal presentada por el procurador municipal contra la concesionaria, anunciada por el alcalde Renzo Reggiardo.