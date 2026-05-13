La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) señaló este martes que subsanará las observaciones técnicas señaladas por el Poder Judicial en su demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con esta decisión, la gestión del alcalde Renzo Reggiardo busca evitar que el recurso sea archivado, el cual solicita la convocatoria a elecciones complementarias tras los problemas logísticos registrados el pasado 12 de abril.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, a cargo del magistrado Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, advirtió la existencia de ambigüedades sustanciales que impidieron la continuidad del trámite del recurso legal.

El tribunal señaló que la demanda no precisa con claridad si el burgomaestre actúa a título personal o en representación de la comuna, y además advirtió que no se adjuntó el documento formal que acredite su apersonamiento como autoridad municipal.

“El accionante se presenta con sus generales de ley como ciudadano individual, lo cual remitiría a una defensa de su derecho al sufragio. Sin embargo, invoca el artículo 20, inciso 1, de la Ley Orgánica de Municipalidades, para justificar su intervención en defensa de los vecinos de Lima…”, indica el juzgado en su resolución judicial.

Tras el pronunciamiento del sistema de justicia, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado en el que confirma haber tomado conocimiento de la Resolución N.° 1. En el documento, la comuna reafirma su compromiso con la defensa del derecho al voto de los ciudadanos de la capital y asegura que cumplirá con las exigencias del juez para que el proceso constitucional continúe su trámite conforme a ley.

“Dicha solicitud del señor juez será atendida de forma inmediata, dentro del plazo de tres días que ha sido otorgado por el mencionado magistrado, todo ello a fin de proseguir con la admisión de la demanda de acuerdo al Código Procesal Constitucional”, expresó la MML.

La resolución judicial también subrayó otros aspectos relevantes, entre ellos que el Presidente de la República es la única autoridad facultada para convocar procesos electorales y que, pese a ello, no fue considerado en el recurso de amparo.

Sin embargo, la comuna limeña sostiene que su legitimidad para actuar se sustenta tanto en la normativa municipal vigente como en el respaldo de los electores afectados durante la jornada de votación en distintos distritos.

“Esta legitimidad para obrar, también se evidencia en el pronunciamiento público emitido por ciudadanos que fueron afectados directamente, y que agradecen y respaldan al alcalde de Lima”, se lee en el pronunciamiento de la comuna.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/TT7x2exVpT — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 12, 2026