La Municipalidad Metropolitana de Lima exhortó al presidente interino José María Balcázar Zelada a disponer con carácter de urgencia la restitución del estado de emergencia en la capital.

En un comunicado, la gestión del alcalde Renzo Reggiardo indicó que, si bien el estado de emergencia “no es la única solución” frente a la delincuencia, constituye una herramienta clave para enfrentar la crisis de inseguridad.

“La protección de la ciudadanía y la lucha contra la criminalidad es prioridad y no puede esperar”, enfatizó la comuna.

Contexto de la medida

El 18 de enero, el Ejecutivo prorrogó por última vez el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un plazo de 30 días, medida que rigió desde el 20 de enero hasta el 19 de febrero.

La disposición fue adoptada para enfrentar la ola de extorsiones y sicariato que afecta a la capital.

Días atrás, Reggiardo había instado al mandatario a colocar la seguridad ciudadana como eje central de su agenda.

“El presidente de la República debe preocuparse de manera urgente por la seguridad ciudadana. Es fundamental enfocar la agenda del Gobierno en combatir la criminalidad con decisiones integrales y articuladas”, declaró.

Propuesta de una Secretaría Nacional de Seguridad

El burgomaestre reiteró su planteamiento de crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, liderada por una autoridad del más alto nivel que articule los esfuerzos del Estado.

“Debemos dejar de enfocar el problema única y exclusivamente desde el lado policial. Necesitamos trabajar de manera articulada con el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Inpe y los distintos sectores, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas”, sostuvo.

La comuna considera que una estrategia integral permitiría una respuesta más coordinada frente al crimen organizado.