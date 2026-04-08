Mediante un comunicado en X, la Municipalidad de Lima anunció la prohibición de marchas, concentraciones y manifestaciones políticas en el Centro Histórico.

Cabe recordar que el pasado lunes, el candidato presidencial Ricardo Belmont, del partido Obras, realizó un mitin en la plaza San Martín.

La comuna indicó que la medida se sustenta en un decreto supremo de 2021 y normas de 2023, con el objetivo de garantizar el orden público en la zona.

Estas normas fijan lineamientos para la preservación del patrimonio y regulan las condiciones bajo las cuales se pueden llevar a cabo actividades públicas.

Asimismo, señalaron que el Centro Histórico no cuenta con las condiciones adecuadas para la realización de este tipo de eventos.

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Municipalidad de Lima: El Centro Histórico de Lima es una zona intangible por lo que está prohibido el desarrollo de marchas, manifestaciones, concentraciones públicas y políticas que pongan en riesgo la seguridad y/o la salud pública



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En su comunicado, la Municipalidad exhortó a la ciudadanía a ser consciente de la importancia de preservar el Centro Histórico, señalando que este espacio constituye un valioso patrimonio cultural e histórico para la ciudad.

Finalmente, la Municipalidad de Lima destacó que proteger el Centro Histórico significa preservar la historia y el patrimonio de la ciudad, y reiteró la importancia de cumplir con las disposiciones vigentes.