La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de su Subgerencia de Turismo de Lima, realizó el Concurso de Alfombras Florales por Semana Santa 2026, una actividad que forma parte de las celebraciones tradicionales en la capital.

El evento tuvo como objetivo fomentar la preservación de las tradiciones religiosas y culturales vinculadas a la Semana Santa, así como impulsar el turismo en el Centro Histórico de Lima.

Tradición religiosa que reúne arte y devoción

Las alfombras florales representan una tradición arraigada en diversas ciudades del Perú y el mundo, especialmente durante las celebraciones de Semana Santa.

Estas creaciones artísticas, elaboradas con flores naturales, aserrín teñido y otros materiales, suelen colocarse en calles y plazas por donde transitan procesiones religiosas.

El concurso permitió que participantes exhibieran su creatividad mediante diseños inspirados en símbolos religiosos y elementos propios de la festividad.