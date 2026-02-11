La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que el proyecto Nueva Vía Rápida Javier Prado, en el tramo Begonias–Sánchez Carrión, quedará suspendido temporalmente hasta que una Comisión Técnica Evaluadora determine su viabilidad.

Mediante un comunicado, la comuna capitalina informó que la decisión se tomó tras una reunión entre el alcalde Renzo Reggiardo, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y vecinos del sector.

Esto como parte de la política de puertas abiertas que impulsa la Municipalidad de Lima para dialogar sobre la referida obra.

Durante la reunión, el burgomaestre anunció la creación de una Comisión Técnica Evaluadora, que estará encargada de analizar el proyecto.

Asimismo, se acordó llevar a cabo reuniones periódicas con los vecinos.

Posteriormente, la Municipalidad de Lima reiteró su disposición a mantener un diálogo abierto con vecinos y autoridades locales, orientado “en la búsqueda del bien común”.