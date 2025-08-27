La Contraloría General detectó que 127 gobiernos locales en 18 regiones del país no ejecutaron, al cierre del primer semestre de 2025, el presupuesto asignado para la compra de insumos del Programa del Vaso de Leche (PVL), lo que dejó sin atención a miles de beneficiarios.

De acuerdo con los informes de control, estas municipalidades recibieron en conjunto más de S/ 15,6 millones, recursos destinados por ley a cubrir diariamente a niños menores de seis años, madres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Sin embargo, a junio no registraban ningún gasto.

DETALLES

Entre los municipios con cero ejecución figuran la Municipalidad Provincial de Morropón (Piura), con S/ 1,45 millones; Paita (Piura), con S/ 930 mil; Ancón (Lima), con S/ 852 mil; Pomabamba (Áncash), con S/ 327 mil; y Ulcumayo (Junín), con S/ 395 mil.

Las regiones con más gobiernos locales en esta situación son Apurímac (22), Huánuco (15), Áncash (17), Junín (14), Ayacucho (12), Lima (9) y Puno (9), según el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Contraloría informó además que las municipalidades involucradas tampoco remitieron los reportes mensuales de gastos e ingresos del programa, ni la información sobre la ración distribuida, lo que confirmaría la falta de uso de los recursos.

Tras las notificaciones enviadas por el órgano de control, 51 de las 127 municipalidades iniciaron la ejecución del presupuesto destinado al PVL a partir de agosto, alcanzando entre un 50% y 58% de avance en regiones como Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Puno, Cajamarca y Lima.

No obstante, 76 municipios aún permanecen sin utilizar los fondos, lo que mantiene en riesgo la entrega de las raciones alimentarias a la población vulnerable de sus jurisdicciones.