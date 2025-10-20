La sagrada imagen del Señor de los Milagros volvió a las calles y se reunió nuevamente con su fervoroso pueblo, en el marco de su tercer recorrido procesional, realizado ayer domingo.

El Nazareno partió de la Iglesia del Carmen al promediar las 6:00 de la mañana y se dirigió al los hospitales Dos de Mayo y Guillermo Almenara, donde derramó bendiciones para los enfermos y los médicos tratantes.

En estos puntos, se realizaron sentidos agasajos y los propios pacientes y sus familiares pidieron un milagro por la salud propia, y por el bienestar del país.

“En este momento es cuando más necesitamos los favores de nuestro señor. Necesitamos una curación general, de cuerpo, de mente, y de la clase política que nos gobierna”, dijo con mucha certeza el devoto Miguel Calle, a la altura del Hospital Almenara.

Recorrido

Seguidamente, la sagrada imagen continuó el recorrido por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo, hasta llegar a la sede de Palacio de Justicia, donde recibió un homenaje institucional.

En este lugar, varios ciudadanos cuestionaron la labor de los operadores de justicia, aunque sin mayores sobresaltos ni actitudes que pudieran desvirtuar la celebración religiosa.

La sagrada imagen del Señor de los Milagros fue guardada en el Templo de Las Nazarenas, donde reposará hasta su próximo recorrido procesional, programado para el 26 de octubre.

Según la programación, en esta fecha, el Cristo Moreno visitará la provincia constitucional del Callao, después de veinte años.

De este modo, cumplirá con el viejo, pero persistente el anhelo de quienes lo recordaban con enorme cariño durante las tradicionales procesiones del Señor de Mar, patrón de la región chalaca.