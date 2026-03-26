La neumonía, principal manifestación del neumococo, continúa siendo un problema de salud pública en el país y su impacto varía según la edad, señaló Alfredo Guerreros, investigador clínico y médico cirujano especializado en neumología.

El especialista precisa que el neumococo es una de sus principales causas, aunque también puede ser causada por otros virus y bacterias.

Según cifras del Ministerio de Salud, hasta el 21 de febrero de este año se han reportado 446 muertes por neumonía de las cuales 359 correspondieron a personas mayores de 60 años, es decir ocho de cada diez fallecidos eran adultos mayores.

Asimismo, la cantidad de episodios de neumonía reportados entre enero y febrero ascendió a 14,379, de los cuales el 44% afectaron a adultos mayores.

PREVENCIÓN

Guerreros precisó que las vacunas conjugadas de nueva generación, diseñadas especialmente para adultos mayores, generan respuestas inmunológicas más sólidas y memoria inmunitaria más duradera, lo que mejora la protección en personas con sistemas inmunes debilitados por la edad.

Recientemente se han desarrollado vacunas que están disponibles en el sector privado y protegen específicamente contra las ocho variantes de neumococo que causan, entre las personas mayores de 50 años, hasta el 84% de los casos de enfermedad neumocócica invasiva que tiene las secuelas más graves de la enfermedad.

En adultos mayores la neumonía puede avanzar rápido y no siempre presenta síntomas clásicos, sino que puede manifestarse como debilidad, confusión o dificultad para respirar por lo que recomienda acudir de inmediato al médico ante cualquier cambio brusco y mantener control estricto de enfermedades crónicas.

En Perú

En 2025 se registraron 3,408 muertes por neumonía, de las cuales 2,685 ocurrieron en personas de 60 años a más, lo que representa el 79% del total.

CLAVES PARA PREVENIR LA NEUMONÍA

El Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconseja tomar medidas de prevención para prevenir la enfermedad: