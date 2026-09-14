Veinte niños y adolescentes awajún, de entre 1 y 17 años, fueron trasladados desde Condorcanqui, Amazonas, hasta Lima para recibir atención médica especializada. El grupo llegó en un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú y será evaluado en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

Los menores proceden del distrito de El Cenepa y viajaron acompañados por sus madres y traductores locales para facilitar la comunicación con el personal sanitario. Entre las condiciones identificadas figuran tumoraciones, hernias, malformaciones del oído, alteraciones oculares y fisura palatina.

Diez pacientes requieren atención quirúrgica y algunos podrían permanecer en Lima durante su recuperación. Los especialistas definirán si necesitan cirugías, tratamiento ambulatorio u otros procedimientos, además de revisar sus vacunas pendientes.





Cobertura del SIS

El Seguro Integral de Salud cubrirá los medicamentos, exámenes, tratamientos y procedimientos indicados por los médicos. Las madres o acompañantes también tendrán cobertura durante la permanencia de los menores en la capital.

Este es el segundo traslado de menores awajún realizado durante 2026 para recibir atención especializada en Lima. En febrero, otros ocho niños fueron llevados al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja mediante una coordinación entre el Minsa, el SIS y la Fuerza Aérea del Perú.