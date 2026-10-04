Nuevamente se abren las urnas en el país.

Entra las 7 a. m. hasta las 5 p. m. de hoy se prolongará la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 2026.

Están habilitados a votar 26′314,648 ciudadanos residentes en el Perú para elegir a sus próximos gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales del periodo 2027-2030.

En total, los electores elegirán a 13,123 autoridades. Esto comprende 25 gobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,696 alcaldes distritales.

A ellos se suman 10,842 regidores provinciales y distritales que integrarán los concejos municipales.

🗳️ ¡Hoy se realizan las #ERM2026! 🇵🇪



Más de 26 millones de peruanos elegirán a:



✅ Gobernadores y vicegobernadores.

✅ Consejeros regionales.

✅ Alcaldes y regidores, tanto provinciales como distritales.



Conoce más en 👉 https://t.co/6C6VbE5Lg4 pic.twitter.com/M4pTDi9rFI — ONPE (@ONPE_oficial) October 4, 2026

Despliegue

El pasado viernes por la noche, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la distribución del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao.

Fue así como, el organismo completó a las 5:43 de la mañana del sábado la entrega de los insumos destinados a 2,111 locales de votación.

La ONPE trasladó 273.7 toneladas de material mediante 250 vehículos que partieron desde la plataforma “Lurín Live”, en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur.

El primer local en recibir los insumos fue la Institución Educativa Privada (IEP) Saco Oliveros en Ate, a las 10:59 p. m. del viernes 2 de octubre.

El último fue la IE 41 Fe y Alegría Calasanz, en Lurigancho-Chosica, donde la entrega terminó a las 5:43 horas del sábado 3.

Finalmente, a las 8:20 p. m. de ayer, el 100% de los locales de votación al interior del país ya cuentan con el material electoral.

🗳️ El material electoral ya se encuentra en todos los locales de votación a nivel nacional para las #ERM2026. 🚛📦 A las 20:20 horas de este 3 de octubre, se completó al 100 % la entrega del material que será utilizado durante la jornada electoral de mañana, 4 de octubre. https://t.co/uErjfdofuS — ONPE (@ONPE_oficial) October 4, 2026

Supervisión

Las ERM2026 estarán bajo la mirada de diferentes entidades.

El Jurado Nacional de Elecciones desplegará 26,485 fiscalizadores de local de votación a nivel nacional.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú puso a disposición 57,738 efectivos en todo el país para garantizar el orden público antes, durante y después de la jornada electoral.

El operativo contempla resguardar los locales de votación, las vías de acceso y los puntos considerados estratégicos.

Desde las Fuerzas Armadas, 41,000 militares resguardarán más de 10,000 locales de votación habilitados. Ellos provienen del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú.

También se dispuso 8,300 patrullas, 3,400 vehículos terrestres, 170 unidades fluviales y 19 aeronaves, entre helicópteros y aviones Twin Otter.

A ello se suma que el Ministerio Público distribuirá más de 6,500 fiscales para atender denuncias como compra de votos, suplantación de identidad, perturbación del proceso electoral y propaganda indebida.

Por su parte, la Contraloría movilizará 1,311 auditores para velar por el uso de recursos públicos. De ellos, 465 estarán en Lima Metropolitana y 846 en las regiones.

🗳️ El material electoral ya se encuentra en todos los locales de votación a nivel nacional para las #ERM2026. 🚛📦 A las 20:20 horas de este 3 de octubre, se completó al 100 % la entrega del material que será utilizado durante la jornada electoral de mañana, 4 de octubre. https://t.co/uErjfdofuS — ONPE (@ONPE_oficial) October 4, 2026

Contienda

Las organizaciones políticas en contienda buscarán hoy posicionar cuadros en los distintos niveles de gobierno.

Para gobernadores regionales, 60 partidos inscribieron a 255 candidatos. Somos Perú (SP) y Acción Popular (AP) encabezan la lista, con 19 candidatos cada uno, seguidos por Alianza para el Progreso (APP), que presenta 15 postulantes.

Para alcaldes provinciales, 67 agrupaciones registraron 1,437 postulantes. APP concentra la mayor cantidad, con 127 postulantes, seguida por SP, con 125, y Perú Primero, con 113.

En alcaldías distritales, 68 organizaciones políticas presentaron a 8,553 candidatos. APP registra 981 postulantes, SP suma 916 y Perú Primero, 749.

Solo en Lima hay 1,220 candidatos para los tres niveles de gobierno: 14 postulan al gobierno regional, 108 buscan las alcaldías provinciales y 1,098 aspiran a asumir un distrito.