Dos niños con sordera congénita escucharon por primera vez tras la activación de sus implantes cocleares en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima.

El emotivo momento ocurrió durante la consulta médica cuando la audióloga Kelly Galindo activó los dispositivos que permitirán a los menores percibir sonidos y comenzar su proceso de desarrollo auditivo.

Reacciones llenas de emoción

Los pequeños Ángel R. V., de 4 años, procedente de Chiclayo, y Miguel S. L., de 2 años, natural de Tarma, reaccionaron de manera distinta al escuchar por primera vez.

Ángel mostró sorpresa y sonrisas al percibir los sonidos, mientras que Miguel reaccionó inicialmente con llanto y temor ante la nueva sensación.

Ambos menores estuvieron acompañados por sus madres, quienes no pudieron contener la emoción al presenciar el inicio de esta nueva etapa en la vida de sus hijos.

Diagnóstico y tratamiento médico

Los niños fueron diagnosticados con hipoacusia neurosensorial bilateral, una condición que impide percibir los sonidos debido a daños en el oído interno.

El pasado 27 de enero, especialistas en otorrinolaringología realizaron la colocación del implante coclear en el oído izquierdo de cada menor.

Todo el tratamiento fue cubierto en su totalidad por el Seguro Integral de Salud.

El “nacimiento auditivo”

El cirujano Francis Martínez Samaniego, encargado de las intervenciones, destacó la importancia de este momento.

“Este es uno de los momentos más significativos del proceso, ya que es cuando el dispositivo comienza a transmitir señales sonoras al cerebro. Para estos niños, hoy es su nacimiento auditivo”, explicó.

Antes de la cirugía, ambos pacientes recibieron terapia auditiva y del lenguaje para prepararse para el uso del implante y fortalecer sus habilidades comunicativas.

Importancia de la detección temprana

En el Perú, de cada 1,000 niños que nacen, aproximadamente cinco presentan algún grado de pérdida auditiva, y dos de ellos tienen sordera profunda.

Los especialistas señalan que la colocación de un implante coclear antes de los cinco años es clave para favorecer el desarrollo del lenguaje y la integración social.

Atención especializada en el INSN San Borja

El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja cuenta con un Centro Audiológico Especializado que ofrece evaluación y tratamiento integral para pacientes pediátricos.

El equipo médico está conformado por especialistas en:

Otorrinolaringología

Neurología

Pediatría

Neonatología

Audiología

Fonoaudiología

Psicología

Terapia de lenguaje

Desde 2018, el hospital ha realizado 120 implantes cocleares en niños, de los cuales cuatro se realizaron en 2026.