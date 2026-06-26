La Empresa de Transportes Nueva América anunció que desde julio modificará la identificación de una de sus principales rutas para facilitar que los pasajeros reconozcan sus unidades. La medida no alterará el servicio que brinda la compañía, por lo que el recorrido y la atención continuarán desarrollándose con normalidad.

El cambio corresponde a la ruta que conecta los distritos de Carabayllo y San Juan de Miraflores, una de las más utilizadas por los usuarios del transporte público en Lima. A partir del próximo mes, las unidades dejarán de identificarse con la letra A y pasarán a utilizar el número 80 como nuevo distintivo dentro de la Ruta 1180.





Empresa explica el cambio

La empresa informó sobre esta modificación mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Según indicó, la medida permitirá que los pasajeros puedan distinguir con mayor facilidad sus vehículos frente a otras unidades que presentan características similares.

“Para que identifiques nuestra ruta fácilmente y evites confusiones con empresas que usan nuestros colores y diseños de forma inescrupulosa. La misma ruta, el mismo compromiso y la misma confianza de siempre”, señalaron en su comunicado.

¿Qué cambia para los pasajeros?

La principal variación será la forma en que los usuarios identificarán las unidades en las calles. Desde julio, deberán buscarlas con el número 80 como distintivo de la Ruta 1180 en lugar de la letra A utilizada hasta la fecha.

La empresa precisó que esta actualización responde únicamente a un cambio en la identificación visual de sus vehículos. Por ello, los pasajeros podrán seguir utilizando el servicio de la misma manera que hasta ahora.

Nueva América aclaró que la modificación no afectará el trayecto que realizan diariamente sus buses. La ruta continuará uniendo Carabayllo con San Juan de Miraflores y mantendrá los mismos paraderos y recorrido habitual.