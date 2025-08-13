Mayra, una ciudadana peruana, denunció haber sido víctima de una sofisticada estafa telefónica que le costó más de 30 mil soles. Todo comenzó con una llamada supuestamente proveniente de una conocida aerolínea que ofrecía promociones. Sin embargo, en pocos minutos, su celular quedó con la pantalla completamente negra, impidiéndole cortar la comunicación o acceder a cualquier aplicación.

En los 15 a 20 minutos que duró la llamada, los delincuentes realizaron transferencias desde aplicaciones como Plin y Yape, además de solicitar préstamos y efectuar retiros en sus cuentas de Interbank y Banco Falabella. Uno de estos préstamos fue por S/ 4000, sumando en total más de S/ 30 000 sustraídos.

Mayra aseguró para América Noticias que no autorizó ninguna de estas operaciones y que, pese a ello, las entidades financieras no le ofrecieron respuestas claras ni una solución inmediata. “Solo recibí explicaciones ambiguas, sin acciones concretas”, lamentó.

Tras recuperar el control de su teléfono —retirando el chip y restableciendo el equipo a su configuración de fábrica— bloqueó sus tarjetas y presentó la denuncia en la comisaría. La revisión de su correo electrónico confirmó la magnitud del fraude.

Este caso refleja una nueva modalidad de robo que combina la manipulación remota del dispositivo móvil y la suplantación telefónica, dejando a las víctimas sin acceso a sus cuentas en un momento crítico.