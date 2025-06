Un vuelo de la aerolínea Latam con destino a Arequipa permaneció varado en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por más de dos horas debido a problemas en el abastecimiento de combustible, situación que también afectó a otras aeronaves, según reportaron pasajeros.

El vuelo, programado para despegar a las 7:00 a.m., no pudo partir a la hora prevista. Kelly Velásquez, una de las pasajeras, informó a RPP que la tripulación les comunicó que estaban a la espera de que se realizara la recarga de combustible, pero que el suministro no llegaba.

“Más de dos horas en el avión esperando que recargue combustible. Hasta ahora no se soluciona el problema. Y nos dicen que igual es con varias otras aerolíneas”, señaló.

Velásquez expresó su malestar por la falta de información clara y las incomodidades generadas. “Es bastante incómodo. Hay que levantarse cuatro de la mañana para salir de la casa y permanecer dos horas sentado con sueño y todo lo demás, de verdad que es un maltrato al pasajero”, agregó.

Desde Lima Airport Partners (LAP), operador del aeropuerto, se reconoció que existe un problema en la distribución de combustible, pero se descartó un desabastecimiento generalizado.

Rocío Espinoza, gerenta de Comunicaciones de LAP, explicó que se está coordinando con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para agilizar los permisos y permitir que vehículos autorizados puedan suministrar combustible a las aeronaves afectadas.

“Son temas que se van presentando también en una operación real y que queremos solucionarlo lo más pronto con la autoridad para tener ese permiso y poder agilizar los flujos”, indicó Espinoza.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la cantidad total de vuelos retrasados ni cuánto tiempo más podría extenderse la situación.