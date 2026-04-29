La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Municipalidad del Callao presentaron la nueva flota de buses del denominado Corredor Rosado, un sistema que busca mejorar la conectividad entre Lima Metropolitana y el primer puerto mediante carriles exclusivos para el transporte público.

Durante la ceremonia, autoridades destacaron que esta iniciativa apunta a ordenar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y brindar mayor seguridad a los usuarios.

¿Desde cuándo operará?

Cabe precisar que el servicio del Corredor Rosado iniciará sus operaciones desde el 15 de mayo y forma parte de una estrategia para priorizar el transporte público en vías de alta congestión.

Las unidades incorporan tecnología como geolocalización GPS, cámaras de videovigilancia y sistemas de pago modernos, lo que permitirá monitorear en tiempo real los recorridos y ofrecer un servicio más seguro y confiable para los pasajeros.

Ruta del Corredor Rosado

El Corredor Rosado operará en carriles exclusivos con señalización diferenciada y elementos segregadores.

El servicio iniciará su recorrido en el distrito de Mi Perú, continuará por Ventanilla y la avenida Néstor Gambetta hasta el Callao, para luego seguir por la avenida Óscar R. Benavides (ex Colonial) hasta la Plaza 2 de Mayo, facilitando una conexión directa con el Cercado de Lima..

Según estimaciones, el tiempo de viaje podría reducirse significativamente -de más de dos horas a cerca de una hora- gracias a una operación más ordenada.

Tarifa promocional del Corredor Rosado

El sistema contará con 40 buses ensamblados en el país y un moderno sistema de pago, mientras que en su fase inicial operará en marcha blanca con tarifa promocional y horario desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche.

Como parte del lanzamiento, la tarifa promocional es de S/ 1.50 durante las tres primeras semanas de operación.