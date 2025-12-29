Un nuevo incendio se reporta en Lima, esta vez en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde una fábrica situada en la cuadra 2 de la avenida Los Eucaliptos es consumida por el fuego este lunes 29 de diciembre.

Según el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia se inició después de la 1:28 p. m. y ha requerido la movilización de 10 unidades provenientes de distintos puntos de Lima.

Según Exitosa, el foco de la emergencia sería una fábrica de productos comestibles y el incendio se habría iniciado a raíz de un cortocircuito. En la zona, personal del gobierno local viene realizando las diligencias correspondientes para evaluar y determinar los daños ocasionados por el siniestro.

El siniestro, clasificado como “Código 2”, ha provocado una densa humareda tóxica visible a varias cuadras a la redonda, lo que obligó a vecinos y comerciantes de la zona a evacuar de inmediato para evitar riesgos de asfixia y proteger su integridad.

Cabe precisar que efectivos de la Policía Nacional del Perú también se encuentran en el lugar para reforzar las medidas de seguridad, restringiendo el tránsito peatonal y vehicular en toda la zona, mientras los bomberos continúan trabajando para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas o genere cortocircuitos en el tendido eléctrico ubicado a pocos metros del punto de la emergencia.