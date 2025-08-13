Un obrero de construcción resultó herido tras recibir múltiples disparos cuando operaba maquinaria en la cuadra 9 de la avenida Guardia Republicana, en el distrito del Rímac.

De acuerdo con testigos citados por RPP, varios sujetos armados aparecieron de forma repentina y abrieron fuego contra la víctima, identificada como Jorge Caro Rodríguez, de 22 años. Uno de los proyectiles impactó en su pantorrilla. El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros, donde fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro.

Agentes de la Comisaría PNP El Manzano llegaron al lugar y acordonaron la zona para el levantamiento de evidencias. Los peritos hallaron cuatro casquillos de bala. Fuentes policiales indicaron que una de las principales hipótesis es que el ataque estaría relacionado con un presunto cobro de cupos, aunque esta versión deberá ser confirmada por las investigaciones.

El hecho se suma a una preocupante ola de violencia en la capital. En las últimas horas, una mujer fue asesinada a balazos en Villa El Salvador, mientras que Lima registra 477 homicidios en lo que va del año, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), lo que la convierte en la región con más asesinatos a nivel nacional.