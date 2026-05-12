Momentos de tensión se registraron en los exteriores del colegio Kumamoto, en el distrito de Mi Perú, luego de que un grupo de sujetos perpetrara un violento ataque contra un escolar durante la hora de salida. El hecho provocó pánico entre estudiantes, padres de familia y docentes, quienes intentaron ponerse a buen recaudo ante la situación.

De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad, el ataque se produjo en el portón posterior del plantel. En las grabaciones se aprecia a varios estudiantes huyendo desesperadamente por las calles aledañas hasta llegar a la entrada principal del colegio, donde buscaron refugio junto a docentes y familiares.

Luego del hecho, la Policía Nacional, en coordinación con el sistema de videovigilancia, realizó el rastreo de los implicados mediante las cámaras de seguridad. Producto de estas acciones, se logró ubicar y detener a ocho menores de edad, quienes se habrían refugiado en una vivienda cercana en un intento por evitar su captura.

En la la intervención policial, algunos familiares de los menores habrían intentado obstaculizar el traslado de los intervenidos por parte de las autoridades.

Hasta el momento, la dirección del colegio no ha emitido pronunciamiento alguno sobre lo ocurrido. El hecho se suma a una serie de episodios de violencia entre escolares registrados en diferentes instituciones educativas del país.