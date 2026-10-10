La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que solo uno de los diez aspirantes a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) superó la evaluación de conocimientos correspondiente a la segunda convocatoria para elegir al titular de la institución. Se trata de Carlos Martín Loyola Escajadillo, quien obtuvo 92 puntos y continuará en el procedimiento de selección.

Loyola Escajadillo también participó en el primer concurso convocado por la JNJ durante 2026 y llegó hasta la etapa final del proceso. Sin embargo, el 14 de julio, el organismo comunicó que, pese a haber alcanzado 82,49 puntos en el cuadro de méritos, el candidato no obtuvo los votos necesarios para ser designado.

Con esta nueva convocatoria, el postulante tendrá que continuar con las siguientes fases previstas para definir quién asumirá la dirección de la ONPE. La evaluación de conocimientos constituye una de las etapas del procedimiento establecido por la JNJ.

¿Qué etapas siguen en el concurso?

Tras la prueba de conocimientos, el proceso contempla la evaluación de las hojas de vida de los candidatos y la revisión de sus planes de trabajo. Posteriormente, se desarrollarán las entrevistas personales y las evaluaciones de confianza, como parte de los criterios establecidos para seleccionar al próximo titular de la entidad electoral.

La convocatoria busca elegir al sucesor de Piero Corvetto, quien renunció a la jefatura de la ONPE luego de los problemas logísticos registrados durante la primera vuelta de las elecciones de abril. Desde su salida, Bernardo Pachas ejerce como jefe interino del organismo electoral mientras se desarrolla el proceso de selección de su reemplazo.