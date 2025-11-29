La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este sábado 29 de noviembre la distribución del material de sufragio y equipos informáticos destinados a las elecciones primarias —vía afiliados— que realizarán el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular este domingo 30 de noviembre en Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

El despliegue se efectuó mediante 11 rutas terrestres, las cuales partieron a las 7:30 horas desde el almacén de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE) ubicado en Lurín.

49 centros de votación abastecidos en Lima y Callao

El organismo electoral informó que los vehículos, bajo protección policial y monitoreo satelital, tienen como destino los 49 centros de votación habilitados para la jornada: 43 en Lima Metropolitana y 6 en el Callao.

La distribución incluye los kits necesarios para implementar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en cada mesa de sufragio, además del material de contingencia en caso sea requerido.

Material enviado para garantizar el proceso electoral

Entre los elementos transportados se encuentran:

Señaléticas para identificar aulas, centros de votación, zonas de seguridad, puntos de transmisión y servicios higiénicos.

Avisos de prohibiciones sobre el uso de celulares, cámaras fotográficas y de video en la cámara secreta.

Carteles de candidatos para la fórmula presidencial , senadores , diputados y Parlamento Andino .

, , y . Sobres y claves para uso del técnico de transmisión.

Cargo de retención de documento de identidad.

Acta de no instalación de mesa de sufragio.

Láminas de protección del recuadro de observaciones del acta electoral.

Claves de contingencia para coordinadores STAE.

Tampones para huella dactilar, lapiceros y USB de contingencia para el sistema STAE.

Con estos envíos, la ONPE asegura las condiciones necesarias para el desarrollo de las elecciones primarias de este domingo.

Datos clave