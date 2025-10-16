La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la primera versión del sistema de voto digital, desarrollado para los once grupos priorizados que participarán en las próximas Elecciones Generales. La entrega permitirá iniciar el proceso de evaluación técnica y de control previo a su uso.

De acuerdo con la Ley 32270, la solución tecnológica deberá ser auditada por una empresa externa antes de su aplicación. En ese sentido, la ONPE informó que el proceso de selección de la firma encargada de esta tarea se encuentra en su etapa final, tras la presentación de propuestas por parte de dos compañías especializadas.

La auditoría servirá para examinar los estándares de seguridad empleados en el software y garantizar su confiabilidad.