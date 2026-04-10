El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó sobre la captura de presuntos integrantes de una organización criminal vinculada al robo de lingotes de oro ocurrido en la Costa Verde. La intervención se ejecutó tras una serie de diligencias coordinadas con el Ministerio Público en distintos puntos de Lima.

El jefe policial explicó que las acciones se desarrollaron durante varios días con apoyo de herramientas de inteligencia. En ese contexto, destacó que el avance en el caso respondió a un trabajo sostenido por parte de las unidades especializadas.

En relación con la estrategia aplicada durante la investigación, la autoridad hizo énfasis en la continuidad de las labores y el respaldo judicial obtenido.

“El trabajo ha sido permanente, día y noche, y se ha logrado avanzar gracias a las medidas judiciales otorgadas en los plazos necesarios”, señaló.

Participación del Ejército y uso de tecnología

El alto mando también resaltó que el operativo contó con el apoyo del Ejército del Perú. Esta participación permitió incorporar equipos tecnológicos que facilitaron el seguimiento de los implicados, incluso en horarios nocturnos.

Según lo informado, el uso de estas herramientas fue clave para ubicar a los sospechosos y reconstruir sus desplazamientos. Las labores incluyeron vigilancia y monitoreo en diferentes zonas donde operaba el grupo investigado.

La Policía Nacional y la Fiscalía lograron detener a ocho personas señaladas como integrantes de la organización conocida como Los Injertos del Callao y Ventanilla. Los intervenidos son investigados por su presunta participación en delitos como robo agravado, extorsión y sicariato.

El operativo se realizó durante la madrugada e incluyó el allanamiento de varios inmuebles. Las autoridades indicaron que estas acciones permitieron asegurar elementos relevantes para la investigación.

Enfrentamiento y oficial herido

Arriola, también reveló que durante la intervención se registró un enfrentamiento armado entre los agentes y los presuntos delincuentes. En ese contexto, el coronel Roger Cano Benítez, jefe de la División de Robos de la Dirincri, resultó herido de bala mientras dirigía las acciones.

El oficial fue trasladado para recibir atención médica tras el incidente. La Policía informó que su participación fue parte del despliegue táctico para capturar a los integrantes de la organización.

“Ha tenido un enfrentamiento directo con los criminales y gracias a esas fuerzas del destino es que ha tenido una lesión que ha podido ser controlada y que además ha proseguido con sus actividades de llevar a cabo la conducción ( él, encargado de la División de Robos) de esclarecer al máximo en todo lo que puede haber participado esta peligrosa organización criminal”, explicó el alto mando policial.

Modalidad delictiva de la banda

De acuerdo con la investigación, el grupo criminal habría participado en el asalto ocurrido el 22 de marzo de 2026 en la Costa Verde. En ese hecho, los delincuentes interceptaron vehículos que transportaban lingotes de oro utilizando varias unidades y armas de largo alcance.

Las autoridades señalaron que la organización empleaba una logística amplia para ejecutar sus acciones. Este esquema incluía el uso de múltiples vehículos para bloquear el paso de sus objetivos y facilitar la huida.

La Policía informó que el presunto cabecilla del grupo, identificado como Giancarlo Infante, logró evadir la intervención. Posteriormente, se halló un vehículo que habría utilizado, el cual presentaba impactos de bala.

Las indagaciones también vinculan a esta organización con otros hechos delictivos registrados en Lima. Entre ellos figura un intento de asalto en San Martín de Porres que terminó en un intercambio de disparos.

Avance de las investigaciones

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar responsabilidades. El material incautado durante los allanamientos será evaluado como parte del proceso en curso.

La Policía señaló que el caso sigue en investigación y no se descartan nuevas intervenciones. Asimismo, se mantiene la búsqueda de otros presuntos integrantes vinculados a la organización.