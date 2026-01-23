Este viernes, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola afirmó enfáticamente que “un número considerable” de empresas de transporte dejaron de pagar cupos extorsivos a raíz de los constantes operativos que vienen realizando las fuerzas del orden en Lima y Callao. Durante una reunión en San Juan de Lurigancho hasta donde también llegaron trabajadores de la empresa Santa Catalina, Arriola atribuyó este resultado a capturas claves en el marco de las organizaciones delictivas , como la del líder criminal alias ‘Chon’.

Según el alto mando policial este delincuente representaría el mismo nivel de peligrosidad que Erick Moreno Hernández, conocido como El Monstruo quien permanece recluido en Paraguay.

“Es un número considerable (de empresas que ya no son extorsionadas), y eso depende de la desarticulación de las organizaciones criminales. Por citar un ejemplo, la captura que hubo del alias ‘Chon’, que venía extorsionando a trece empresas de transporte”, sostuvo el jefe policial ante la prensa.

Asimismo, Arriola aprovechó sus declaraciones para destacar la fortaleza de los transportistas, quienes a pesar de ser golpeados constantemente por la inseguridad ciudadana y la violencia de las extorsiones continúan colaborando con la Policía para asegurar la desarticulación de diferentes organizaciones criminales.

“Yo reconozco el coraje de los dirigentes de esta empresa (Santa Catalina) y de todas las empresas que han denunciado (extorsiones). Cuando denuncian, es como si se activara rápidamente a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público”, añadió.

Pese a sus afirmaciones, el general evitó detallar el balance completo de los operativos y cuántas empresas habrían dejado de pagar cupos a los extorsionadores. Finalmente destacó una nueva estrategia que han dispuesto contra la inseguridad, que consta en combinar la presencia de agentes policiales uniformados con efectivos encubiertos a bordo de las unidades y en paraderos estratégicos de transporte público.