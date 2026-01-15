El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, defendió el decreto supremo que prohibirá la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, al considerar que se trata de una medida necesaria “por el bien de las grandes mayorías”.

En declaraciones a RPP, reconoció que la disposición es drástica, pero sostuvo que apunta a reducir los altos índices de criminalidad, debido a que este tipo de vehículo es utilizado con frecuencia por el sicariato y la delincuencia común.

“Es por el bien de las grandes mayorías”, afirmó la autoridad PNP sobre prohibición de dos ocupantes en motos.

Arriola exhortó a los motociclistas a asumir la medida con responsabilidad y conciencia en materia de seguridad ciudadana, señalando que se trata de un compromiso colectivo.

Comparó la disposición con otras restricciones aplicadas en situaciones excepcionales, como las vinculadas a la salud pública o al orden del tránsito, y recalcó que son normas que deben ser acatadas en beneficio de la población.

Como se sabe, el presidente José Jerí, anunció que el decreto supremo será publicado en las próximas horas y que su aplicación será inmediata.

El mandatario precisó que la Policía intervendrá de forma automática a las motocicletas con dos ocupantes y aplicará sanciones económicas, con el objetivo de reforzar el principio de autoridad y enfrentar de manera directa la criminalidad.