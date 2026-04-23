Óscar Arriola se pronunció sobre el papel de la Policía Nacional del Perú en el proceso de investigación criminal, señalando que su intervención responde a la necesidad de mejorar la rapidez en la atención de denuncias ciudadanas.

También explicó que en el pasado los procedimientos eran más lentos debido a trámites administrativos que retrasaban el inicio de las investigaciones.

Arriola afirmó que la participación de la institución en las investigaciones preliminares ya está contemplada en el marco legal vigente y respaldada por pronunciamientos del Tribunal Constitucional, por lo que consideró que no es necesario reabrir ese debate.

En esa línea, también negó cualquier enfrentamiento con el fiscal de la Nación y aseguró que existe coordinación entre ambas entidades.

Sobre los casos de corrupción dentro de la institución, Arriola se refirió a la detención de un coronel involucrado en el presunto “cambiazo” de un lingote de oro.

Indicó que el caso está en investigación tras la intervención de la Dirección contra la Corrupción y el Ministerio Público, y remarcó que se trata de una situación individual que no compromete a toda la PNP.