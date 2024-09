Otra mujer denunció haber sido víctima de Joshua Huamán Jerez, el feminicida de la enfermera Kimberlit Tapia, cuyos restos fueron encontrados calcinados en Cieneguilla.

La joven declaró ante las autoridades policiales que el sujeto la agredió con un bate de beisbol cuando él la visitó a su casa en el año 2022.

De acuerdo con su relato, Huamán le cubrió los ojos con una cinta adhesiva para supuestamente sorprenderla, sin embargo, la golpeó en la cabeza.

“Cuando voy a quitarme la cinta porque estaba demasiado incómoda siento el golpe en la sien de la parte izquierda de mi cabeza. Yo me caigo en mi cama, pero me levanto al toque, me quito la cinta en su totalidad y lo veo a él parado con un bate de béisbol en sus manos”, declaró la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva.

Feminicidio de enfermera en Cieneguilla: Joshua Huamán confiesa detalles escalofriantes

Kimberlit Maricielo Tapia Ortiz, una enfermera de 28 años, fue brutalmente asesinada en Cieneguilla, un crimen que ha causado gran consternación. La joven, quien arriesgó su vida para salvar a pacientes durante la pandemia, fue encontrada muerta diez días después de haber sido reportada como desaparecida.

Maricielo, o “Mari” como la llamaban cariñosamente, dejó su natal Barranca en 2020 para sumarse a la lucha contra la COVID-19 en el hospital de Chancay. Dedicada y llena de sueños, se entregó a su vocación. Sin embargo, su vida terminó trágicamente el 7 de septiembre, cuando sus familiares perdieron contacto con ella.

El cuerpo de la joven fue hallado cercenado en un condominio campestre, con signos de tortura y descomposición. Los trabajadores del lugar alertaron a las autoridades tras percibir un olor fuerte en una zona descampada. Las investigaciones rápidamente señalaron a Joshua Huamán Jerez, quien confesó haber asesinado a la enfermera con un cuchillo.

La relación entre Maricielo y Joshua comenzó a través de redes sociales. Lo que empezó como una amistad virtual, se transformó en encuentros presenciales, hasta que Joshua la invitó a pasar un fin de semana en un condominio en Cieneguilla. Lo que parecía un viaje romántico terminó siendo un macabro plan para asesinarla.

Joshua preparó el crimen con frialdad, llevando cuchillos, lejía y esponjas para limpiar el lugar tras cometer el asesinato. El coronel PNP Ricardo Espinoza, jefe de la División de Investigación de Homicidios, detalló que, usando luminol, se reconstruyeron las manchas de sangre que Huamán intentó borrar.

El 18 de septiembre, Joshua fue detenido y, tras un interrogatorio, confesó el crimen, alegando que una voz en su cabeza llamada “Jhon” lo obligó a hacerlo. Las investigaciones también revelaron otra víctima, quien logró sobrevivir a un ataque similar.

TE PUEDE INTERESAR: