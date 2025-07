El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que Gino Ríos Patio cumplió con todos los requisitos legales y de las bases del concurso para ser elegido como miembro de la Junta Nacional de Justicia. Afirmó que la comisión especial revisó los antecedentes judiciales, fiscales y de control, y no halló procesos vigentes en su contra.

La defensa de Gutiérrez se dio tras un reportaje que reveló una sentencia por violencia psicológica contra Ríos en 2011. Según el informe, el fallo quedó consentido al no haber sido apelado. Gutiérrez respondió que dicho caso no es penal y, por tanto, no constituye causal de vacancia.

Sostuvo que la comisión especial actuó de forma colegiada y por unanimidad, descartando que exista responsabilidad individual por omisión. Reiteró su compromiso con la defensa institucional y rechazó intentos de socavar a la JNJ.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó el pedido de vacancia contra el presidente de la JNJ, Gino Ríos, y recordó que la ley solo permite esta medida ante una sentencia firme



Congresista Ruth Luque solicita vacancia de Gino Ríos por sentencia de violencia familiar

La congresista Ruth Luque anunció que ha solicitado al Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la vacancia del presidente Gino Ríos Patio por “incurrir en causal de impedimento para el ejercicio del cargo”, al contar con una sentencia consentida por violencia familiar.

“En aras de la igualdad ante la ley, solicito la suspensión provisional de su cargo mientras se tramite la vacancia, tal como ocurrió con el caso de Rafael Ruiz Hidalgo”, explicó la parlamentaria a través de un post en la red social X.

He solicitado al Pleno de la JNJ, mediante escrito formal y debidamente fundamentado, la vacancia de Gino Ríos Patio, Presidente de la JNJ por incurrir en causal de impedimento para ejercicio del cargo al contar con sentencia consentida por violencia familiar.