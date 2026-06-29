Un camión de carga protagonizó un accidente en la Panamericana Sur durante la tarde de este domingo 28 de junio, lo que provocó una interrupción significativa del tránsito en dirección a la ciudad de Lima. El vehículo terminó recostado sobre la vía tras el incidente ocurrido cerca del puente San Luis.

Según el reporte de Exitosa, el siniestro generó una fuerte congestión vehicular en distintos tramos de la carretera, con largas filas de unidades que intentaban avanzar hacia la capital. Las autoridades dispusieron el cierre parcial de carriles mientras se realizaban las labores de atención y retiro del vehículo.

El hecho se registró en un punto de alta circulación vehicular de la Panamericana Sur, lo que incrementó el impacto en el flujo de transporte. El camión quedó atravesado parcialmente, dificultando el paso de los demás vehículos.

Equipos de emergencia se trasladaron hasta la zona para iniciar las maniobras de control y limpieza de la vía. La prioridad fue liberar la carretera para restablecer la circulación en el menor tiempo posible.

El chofer del vehículo fue asistido en el lugar del accidente y posteriormente trasladado a un establecimiento de salud. Su condición fue evaluada tras el impacto ocurrido en la vía, según eplicó un agente de la PNP.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un camión que transportaba un cargamento de paltas se volcó a la altura del puente de San Luis en la Panamericana Sur en dirección de sur a norte, interrumpiendo el tránsito. El conductor fue trasladado a una clínica en Pachacamac y responderá… pic.twitter.com/lknC912A31 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 28, 2026





Congestión vehicular

El bloqueo parcial de la vía ocasionó una acumulación de vehículos que se extendió por varios kilómetros en dirección a Lima. Conductores reportaron demoras prolongadas en sus recorridos habituales debido a la restricción del paso.

Las autoridades recomendaron a los usuarios de la carretera tomar rutas alternas mientras continuaban los trabajos de retiro del camión. La Policía mantuvo el control del tránsito en la zona afectada para evitar mayores complicaciones.

Personal especializado y maquinaria pesada fueron desplegados para retirar el vehículo y limpiar la calzada. Estas acciones se desarrollaron de manera progresiva para reabrir completamente la circulación.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del accidente. El objetivo es esclarecer cómo ocurrió el despiste que terminó con el camión recostado sobre la vía.