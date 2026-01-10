Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Manchay, Pachacámac, a Esaid Benigno López Candiotti (30), investigado por el asesinato de Denis Raúl de Paz Alarcón en un violento enfrentamiento entre barras bravas de Alianza Lima y Universitario de Deportes, ocurrido en julio de 2015.​

El jefe de la Dirincri, Manuel Lozada, detalló que López Candiotti habría ejecutado a la víctima de tres balazos en medio del choque entre hinchas rivales. La requisitoria por homicidio calificado permanecía vigente pese a su liberación previa.​

Antecedentes

El sospechoso había sido apresado en 2019 por robo agravado a mano armada, cumpliendo 18 meses de cárcel antes de salir en libertad por exceso de carcelería. Tras casi siete años prófugo por el crimen de 2015, fue intervenido y trasladado para exámenes policiales correspondientes.

Fuentes policiales revelan que López registra prontuario por robo agravado además del homicidio. La captura reactiva pesquisas sobre pandillaje en el fútbol peruano y violencia entre facciones organizadas de aficionados.