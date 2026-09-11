Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos luego de asaltar un minimarket y disparar contra una comerciante en Manchay, distrito de Pachacámac. El robo ocurrió alrededor de las 3 de la tarde y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, la trabajadora recibió un impacto de bala durante el atraco y fue trasladada al hospital de Ate Vitarte para recibir atención médica. De acuerdo con la información policial, se encuentra fuera de peligro.

🔴🔵 Un adolescente habría disparado contra un comerciante durante el robo de un minimarket en Manchay. La Policía capturó a los presuntos implicados.



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Fingieron ser clientes

Las imágenes de las cámaras muestran que los menores llegaron hasta los exteriores del negocio a bordo de un automóvil de color plomo. Un adulto conducía el vehículo y dejó a ambos adolescentes cerca del establecimiento antes de que ingresaran al local.

Una vez dentro, los menores aparentaron ser clientes durante unos segundos. Luego, uno de ellos sacó un arma de fuego, amenazó a una de las comerciantes y le exigió el dinero correspondiente a las ventas del día.

Durante el asalto, el adolescente efectuó un disparo contra la trabajadora. Tras apoderarse del dinero, ambos huyeron del establecimiento y abordaron el vehículo en el que habían llegado.

Policía siguió a los sospechosos

Minutos después, agentes de la Policía Nacional iniciaron un seguimiento que se prolongó durante aproximadamente dos horas. Las diligencias permitieron llegar hasta una vivienda, donde fueron ubicados los dos menores señalados por su participación en el asalto.

Durante el operativo también fue intervenido un joven de 18 años. Según la información policial, habría intentado ayudar a los adolescentes a escapar del lugar.

Los agentes encontraron durante la intervención un arma de fuego y municiones. Además, incautaron un pasamontañas y una cantidad de cocaína entre los objetos incautados.

El coronel Edward Flores Romero, jefe de la Divincri Lima Este, señaló que los dos menores tendrían experiencia previa en hechos delictivos y sabrían manipular armas de fuego. En esa línea, indicó que habrían recibido pagos de hasta 300 soles por participar en otros asaltos.

La Policía busca determinar quién los habría contactado para atacar a comerciantes y si estarían vinculados con otros casos registrados en la zona. Los adolescentes y el joven de 18 años fueron trasladados a la Depincri de Cieneguilla, donde continúan las investigaciones.