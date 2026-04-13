Durante las primeras horas de esta mañana, una gran cantidad de ciudadanos acudió a la institución educativa Santa Rosa de Collanac, en Pachacámac, con la intención de ejercer su derecho al voto. Sin embargo, se encontraron con las puertas cerradas durante un tiempo prolongado, lo que generó incomodidad entre quienes esperaban ingresar.

La situación se produce luego de que el día anterior no se lograra realizar la votación en este local. La ausencia del material electoral impidió la instalación de las mesas, por lo que muchos electores se retiraron sin poder sufragar.

Nueva jornada debió iniciar temprano

Ante este escenario, las autoridades dispusieron ampliar la jornada electoral hasta este lunes 13 de abril a las seis de la tarde. Este centro educativo forma parte de los trece locales habilitados para permitir que los ciudadanos puedan cumplir con su deber cívico.

Desde primeras horas de la mañana, se registraron largas filas en los exteriores del colegio. Pese a ello, el ingreso no se permitió de inmediato, lo que incrementó el malestar entre los asistentes que aguardaban desde hacía casi una hora.

Malestar desde el domingo

Muchos de los presentes indicaron que el domingo permanecieron durante varias horas en el lugar sin obtener respuesta. La espera se dio bajo altas temperaturas y sin que se concretara la apertura de las mesas de votación.

En ese contexto, algunos ciudadanos decidieron regresar nuevamente desde muy temprano con la finalidad de emitir su voto antes de iniciar sus actividades laborales. No obstante, volvieron a enfrentar demoras en el acceso al local.

Recién alrededor de las 7 y 53 de la mañana se permitió el ingreso al centro educativo. A pesar de ello, las molestias continuaron debido al tiempo de espera acumulado.

Según testimonios recogidos por el medio Exitosa, durante la jornada anterior algunas madres aguardaron en las inmediaciones de la institución con sus menores y enfrentando complicaciones bajo el intenso calor durante largas horas.