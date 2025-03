El voraz incendio en un almacén clandestino dejó varios damnificados, entre ellos una paciente diabética identificada como Carmen, quien contó que perdió todos sus medicamentos por las llamas.

“No pensé que esto iba a llegar a estos extremos. (...) He perdido todos mis medicamentos, no pensé que este incendio fuera de tal magnitud. Perdí todos mis medicamentos, yo necesito más la insulina porque las pastillas se pueden comprar, pero la insulina es muy cara”, declaró la mujer a Exitosa.

Asimismo, la señora Carmen indicó que no solo perdió sus medicamentos, sino que su vivienda quedó inhabilitada tras el siniestro.

Cuando regresó de comprar leche para su bebé, observó cómo un humo negro y las llamas invadían la zona, por lo que sacó a sus niñas de su vivienda, que posteriormente, una de sus paredes se derribó.

Su familia y ella tuvieron que dormir en la calle y luego ser llevados al albergue temporal en la Plaza Italia.

“Cuando regreso veo la llama naranja, saqué solo a mis niñas. Salí sin nada, sin medicamentos, solo con las niñas. Al día siguiente nos empadronaron y vine para acá, nos dijeron de la carpa y tuve que ir al hospital”, expresó.

La mujer lamenta que estos almacenes clandestinos provoquen tragedias que dejen a un gran número de damnificados. Además, contó que en junio del 2024, se registró un incendio donde “perdió todo” y no sirvió “de escarmiento para aquellos que tienen estos almacenes” en lugares inadecuados.

“Ahora me he vuelto a quedar en nada por negligencia de esas personas que no se pone la mano al corazón. Mira cuántas personas son damnificadas”, concluyó.

Maternidad de Lima anuncia cierre de puerta de Emergencia por incendio en Cercado de Lima

El Instituto Nacional Materno Perinatal anunció el cierre de su puerta de Emergencia por los trabajos que realizan los bomberos para controlar el incendio en la zona de Barrios Altos, en Cercado de Lima.

Mediante un comunicado en su cuenta de X, el Ministerio de Salud indicó que el ingresó será por la puerta ubicada en la cuadra 9 del jirón Santa Rosa.

“Debido a los trabajos que vienen realizando los bomberos para controlar el incendio en el Cercado de Lima, se dispuso cerrar la puerta de Emergencia del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP)”, se lee en el comunicado.

Por la dificultad que presenta a los pacientes para acudir a sus citas, el Instituto Nacional Materno Perinatal decidió ampliar el horario de atención de consulta externa hasta las 7 p.m.

Además, indicaron que el Instituto Nacional Materno Perinatal viene monitoreando de manera constante la situación del siniestro para poder actualizar las medidas de prevención.

🔴 El Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/opfVA8CXot — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 5, 2025

