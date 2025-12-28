Una tragedia sacudió Surquillo pocos días después de Navidad. Un padre de familia de 57 años perdió la vida tras ser atropellado por un camión recolector de basura de la municipalidad distrital.

El trágico suceso se registró en la calle San Alberto, a la altura del cruce con la avenida Angamos. La víctima, identificada como Octavio Leiva Basurto (57), se dirigía a su vivienda y, según las primeras versiones, habría consumido bebidas alcohólicas.

Según un informe de Latina Noticias, escasa iluminación de la zona habría dificultado que el conductor advirtiera la presencia de Leiva, quien terminó siendo arrollado. El cuerpo de la víctima quedó atrapado bajo las llantas del camión.

Al lugar acudieron los familiares de la víctima, quien residía a pocos metros del sitio del accidente, y protagonizaron escenas de profundo dolor.

Al lugar también acudieron funcionarios de la Municipalidad de Surquillo; sin embargo, no ofrecieron declaraciones ni información sobre lo sucedido.

Los vecinos denunciaron la falta de seguridad en la zona, una situación que —según indicaron— es aprovechada por la delincuencia.