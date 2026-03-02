La madrugada posterior al atropello que cobró la vida de Lizeth Marzano estuvo marcada por versiones contradictorias, encuentros, llamadas y mensajes que actualmente forman parte de las investigaciones. En ese contexto, la declaración de Juan Montenegro, padre de Francesca, ha puesto un nuevo elemento bajo la lupa.

Francesca Montenegro acudió junto a sus padres al programa conducido por Milagros Leiva, emitido por Panamericana Televisión, donde relató que Adrián Villar llegó a su vivienda poco después del accidente y le confesó que había escapado tras un choque. “En ese momento me dice que ha huido”, señaló.

De acuerdo con su testimonio, Villar mencionó un scooter, un árbol y que había subido a la vereda, aunque —según precisó— nunca le indicó que la víctima fuera una mujer.

La joven detalló que Villar le contó que fue hasta su domicilio, se cambió de ropa, tomó una bicicleta y volvió al lugar donde había dejado a Marzano. Añadió que tanto ella como su padre creyeron en ese momento que se trataba de un accidente menor.

Juan Montenegro ratificó esa versión y afirmó que aquella fue la primera vez que tuvo contacto con la periodista Marisel Linares y con el padre de Adrián. Asimismo, explicó que acudió al lugar únicamente a pedido de su hija y que, hasta ese momento, no contaba con información clara sobre la gravedad del hecho.

Durante la entrevista, el abogado fue enfático al señalar que “toda nuestra intención para con este joven de 21 años fue entregarlo”. Asimismo, indicó que Francesca solía preguntarle a Adrián cómo avanzaban sus “temas”, ante lo cual él respondía que se encontraba reunido con su familia y sus abogados, aunque —según precisó— evitaba brindar mayores detalles.

Montenegro relató que, con la intención de evitar que la situación del joven se agravara, decidió escribirle por WhatsApp a su padre, a quien le manifestó que “el único perjudicado en todo esto es su hijo”.

También, señaló que a la mañana siguiente volvió a comunicarse con Adrián por la misma vía. “Alrededor de las 10:35 o 10:40 a. m., le dijo por chat: ‘Hijo, preséntate’. Mi intención fue que siempre que te presentes”, relató durante la entrevista. Según indicó, fue en ese momento cuando recibió una respuesta que lo tomó por sorpresa.