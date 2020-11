Óscar Pintado, padre de Jack Pintado, joven que murió el sábado 14 de noviembre durante las manifestaciones en contra de la asunción del expresidente Manuel Merino, denunció que su familia es víctima de reglaje.

En diálogo con América Noticias, Óscar Pintado indicó que tras la muerte de su hijo, han detectado que hay autos con lunas polarizadas circulando en el frontis de su vivienda. También a un señor que se estaría haciendo pasar por un mendigo.

“He visto autos plomos con lunas polarizadas, he visto a un señor que se hace pasar por mendigo, estoy seguro de que no es mendigo, aparece de un momento a otro. Todo es sospechoso, de todas maneras, tenemos que tomar precauciones”, declaró al citado medio.

Pintado añadió que este último lunes, tuvieron una reunión con el actual ministro de Interior, Rubén Vargas, para expresarle su inquietud. Por otro lado, el abogado de la familia, Jimmy Sotomayor, sostuvo que se está solicitando el nombre de los policías investigados.

“Se nos ha otorgado unas garantías. Básicamente, estas consisten en algunas coordinaciones con el viceministro del Interior encargado del orden interno, que a través de una coordinación con la Coordinadora de Derechos Humanos ante cualquier eventualidad (indicó) que nos comuniquemos con ellos para que nos brinden el soporte”, declaró Sotomayor.

“Se nos indicó que existe una investigación a nivel de Inspectoría, pero no sabemos más, nosotros como acto de defensa hemos pedido copias legalizadas en el Ministerio Público de esta investigación”, resaltó.

El sábado 14 de noviembre, Jack Pintado e Inti Sotelo fallecieron durante las manifestaciones en contra de la asunción de Manuel Merino. Durante un enfrentamiento entre la Policía Nacional y los manifestantes, ambos jóvenes recibieron varios impactos de perdigones.

