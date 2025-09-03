Padres de familia del colegio Mundial, ubicado en la cuadra 2 del jirón José Olaya en Villa María del Triunfo, denunciaron que son víctimas de extorsiones y amenazas que ponen en riesgo la seguridad de sus hijos. Desde el viernes 28 de agosto, los alumnos dejaron de asistir a clases presenciales y pasaron a la virtualidad.

Según los testimonios, las amenazas incluyeron incluso el envío de un arreglo floral al centro educativo. Ante esta situación, los tutores aseguran que sienten miedo de enviar a los menores, pues no perciben el resguardo necesario pese a haber presentado la denuncia correspondiente.

“Ella (la directora) ya hizo la denuncia. El día de ayer estuvo un patrullero rondando el colegio, pero solo por horas. Hemos exigido más seguridad y ahora se ha contratado a un policía de forma permanente”, relató una madre de familia.

Exitosa Noticias corroboró la presencia policial en ambas sedes del colegio. Sin embargo, algunos alumnos han retornado a clases por la presión de los directivos de continuar el ciclo escolar, mientras otros padres mantienen a sus hijos en casa por temor a un atentado.

Extorsiones en colegios de Lima

La situación del colegio Mundial no es aislada. Según la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anapri), hasta marzo de este año más de 500 instituciones educativas privadas en Lima fueron blanco de extorsiones por parte de organizaciones criminales. A esto se suman también ataques contra colegios públicos, varios de ellos con disparos contra las fachadas, lo que ha puesto en riesgo la vida de estudiantes y docentes.

En este contexto, cada vez más escuelas han optado por la virtualidad, lo que ha perjudicado a cientos de familias que no cuentan con internet o dispositivos adecuados, afectando directamente el aprendizaje de los menores.

Los padres de familia del colegio Mundial exigen a las autoridades reforzar la seguridad en los centros educativos y adoptar acciones inmediatas para evitar que más niños sean víctimas de este delito.