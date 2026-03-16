En el inicio oficial del año escolar 2026, cerca de 80 padres de familia durmieron a la intemperie en los exteriores del colegio Institución Educativa Nicolás Copérnico, ubicado en la zona de Canto Rey.

Los familiares llegaron desde la noche anterior con la esperanza de conseguir una vacante para sus hijos en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según indicaron, la búsqueda de un cupo comenzó hace más de un mes en diversas instituciones públicas sin obtener resultados.

Fallas en sistema de matrícula agravaron el problema

Los padres denunciaron que el sistema general de matrícula presentó errores constantes, lo que complicó el acceso a vacantes en el distrito.

Ante esta situación, muchas familias decidieron realizar vigilias desde las 8 de la noche del día anterior para intentar asegurar una matrícula.

Varios de los afectados señalaron que no cuentan con recursos económicos para pagar colegios privados, por lo que dependen exclusivamente de la educación pública.

Solo hay 60 nuevas vacantes disponibles

La crisis de cupos en el colegio Nicolás Copérnico continúa pese a gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación del Perú.

Según se informó, se habilitarán 60 nuevas vacantes para dos secciones de primero de secundaria.

Sin embargo, los padres aún no tienen claridad sobre qué estudiantes accederán finalmente a esos cupos.

Colegio afirma que ya alcanzó su límite

De acuerdo con un comunicado del director del plantel, la institución no puede atender todas las solicitudes, ya que alcanzó el límite de 360 estudiantes habilitados para el periodo escolar.

Esta situación generó preocupación entre los padres, quienes esperan una respuesta formal sobre el procedimiento que se aplicará para asignar las vacantes.

Padres piden intervención de autoridades

Los familiares informaron que buscaron ayuda en distintas instancias del Estado.

Durante las gestiones se realizó una reunión con el ministro de Educación, un viceministro y el congresista Segundo Montalvo, quienes acudieron al lugar para evaluar la situación.

Entre los colegios donde previamente no lograron conseguir vacantes figuran Colegio El Bosque y Colegio José María Arguedas.

A pesar de los compromisos anunciados, los padres señalaron que continuarán en los exteriores del plantel hasta que se garantice una matrícula para sus hijos.