La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) pagó más de 4 millones de soles a un empresario identificado como Miller Stalin León Dioses por un supuesto servicio de empedrado en el Damero de Pizarro, en el Centro de Lima, que no habría sido ejecutado.

Así, lo reveló el programa “Punto Final”, que precisó que las obras en esa zona se iniciaron en abril de 2021 durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz y su etapa final se desarrolló en 2022, durante la gestión complementaria de Miguel Romero.

No obstante, el 23 de mayo de 2025, León Dioses solicitó formalmente a Emape el pago por un servicio extraordinario que, según afirmó, realizó entre mayo y julio de 2022. Aunque la entidad confirmó que no existía contrato, orden de servicio ni requerimiento oficial a su nombre, el empresario pidió el pago bajo la figura legal de “reconocimiento de deuda por enriquecimiento sin causa”. Finalmente, de los cinco millones de soles que exigía, Emape aprobó el pago de 4 millones 114 mil soles.

El trámite generó diversas observaciones internas. La Gerencia de Administración y Finanzas advirtió que los documentos presentados eran fotocopias, algunas ilegibles, y que las firmas no coincidían. Además, las fotografías que supuestamente acreditaban el trabajo mostraban personal de Emape y no de la empresa del proveedor.

El dominical también dio cuenta que se detectó que facturas presentadas a nombre de la Corporación Nagel no podían ser validadas en la Sunat.

Pese a estas irregularidades y a que algunos de los involucrados negaron haber firmado los documentos utilizados como sustento, Emape concluyó en diciembre de 2025 que el proveedor había subsanado las observaciones y aprobó el pago.

El 23 de diciembre se desembolsaron los 4 millones 114 mil soles. Actualmente, Miller Stalin León Dioses no ha sido localizado en la dirección que registró ante las autoridades.