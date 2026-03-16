Más de 20 recicladores dedicados al trabajo con parihuelas de madera denunciaron haber recibido cartas de extorsión con una bala en las puertas de sus negocios ubicados en la avenida Independencia, en el distrito de El Agustino.

Las amenazas fueron descubiertas cuando los trabajadores llegaron a sus locales para iniciar su jornada laboral.

Según contaron las víctimas a América Noticias, los sobres fueron dejados durante la madrugada por sujetos que se desplazaban en un mototaxi.

Cámaras registraron cómo dejaron los sobres

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de los implicados llega al lugar a bordo de un mototaxi.

El hombre descendió del vehículo y caminó por la zona con varios sobres en la mano.

En el registro se observa cómo el sujeto se detiene frente a cada negocio y deposita los sobres en las puertas antes de continuar hacia el siguiente establecimiento.

Mensaje incluía amenazas de muerte

Al abrir los sobres, los recicladores encontraron una bala junto a un mensaje intimidatorio dirigido a todos los trabajadores del sector.

El texto advertía: “Seremos directos y claros, aquí todos pagan y tú no serás la excepción. De no tener respuesta de tu parte en 24 horas atentaremos con tu negocio y tu vida”.

Además, los extorsionadores dejaron un número telefónico para que las víctimas se comuniquen con ellos.

Sospechosos escaparon en mototaxi

Tras dejar los sobres en los locales, el sujeto realizó una señal a su cómplice, quien lo esperaba cerca del lugar conduciendo un mototaxi.

El vehículo estaba cubierto con bolsas, aparentemente para evitar su identificación.

Ambos abandonaron la zona por la calle William Guzmán, según muestran las imágenes.

Recicladores piden mayor seguridad

Los trabajadores señalaron que llevan más de 40 años dedicándose al reciclaje de parihuelas de madera en el sector.

Tras lo ocurrido, expresaron su preocupación y solicitaron mayor presencia policial para evitar nuevos actos de extorsión.

Policía inició investigaciones

Agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para recoger evidencias y tomar declaraciones a vecinos que podrían haber presenciado lo ocurrido.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del distrito, que busca identificar a los responsables con apoyo de las imágenes de seguridad.