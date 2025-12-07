Docenas de padres de familia denunciaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro. Aseguran que el centro cuenta con importantes fondos económicos, pero los escolares se ven afectados por la falta de limpieza en los servicios higiénicos, una situación que se arrastra desde hace varios meses.

“No hay personal que esté permanentemente limpiando, pese a que los baños son usados por más de 250 chicos”, señalaron. Además, denunciaron que el colegio concesionó su piscina para clases privadas todo el año y que, por esa razón, los alumnos recién pudieron utilizarla hace una semana para sus clases de natación.