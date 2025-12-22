Un nuevo accidente vehicular ocurrido en la Panamericana Sur, a la altura del puente Pucusana, volvió a poner en evidencia la crítica situación del auxilio vial en esta importante vía. El choque entre una camioneta y un camión de desmonte ocurrió mientras unidades de bomberos se dirigían al lugar, pero la ayuda demoró entre 30 minutos y una hora, según informó Cuarto Poder.

Conductores y vecinos manifestaron su indignación por la falta de atención inmediata, advirtiendo que la demora no solo pone en riesgo la vida de los afectados, sino que también empeora el tráfico en una carretera que ya presenta alta congestión. “Se llamó a todas las entidades posibles y nadie respondió rápido”, señaló uno de los testigos al dominical.

Falta de auxilio tras salida de Rutas de Lima

Desde que la concesionaria Rutas de Lima dejó de operar en la vía, se suspendió el cobro de peajes, pero también desapareció el sistema formal de auxilio vial, que incluía grúas, ambulancias y control permanente.

Actualmente, la responsabilidad recae en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que enfrenta la atención de emergencias con recursos limitados. Especialistas advierten que, con la llegada del verano, el número de accidentes podría incrementarse de manera significativa.

El gerente de la iniciativa A Movernos señaló que durante el verano pasado se registraron aproximadamente 3 500 eventos viales, de los cuales al menos 245 correspondieron a choques por alcance, despistes o colisiones múltiples.

Municipio anuncia Plan Verano 2026

Frente a las críticas, Liz York Lizano, gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, reconoció que la situación es preocupante y que actualmente se atienden entre 30 y 40 siniestros por semana.

La funcionaria anunció la activación del Plan Verano 2026, que contempla el despliegue de 22 camionetas, nuevas grúas, drones, una moto de emergencia y una grúa telescópica para toda la Panamericana Sur. Asimismo, presentó un nuevo número de emergencia: 939 561 906, luego de que el contacto de la antigua concesionaria quedara fuera de servicio.

No obstante, muchos conductores aún desconocen este canal, lo que ha generado retrasos críticos. En uno de los casos documentados, una mujer con su vehículo varado fue informada de que la espera podía extenderse hasta dos horas debido a la alta demanda.

Debate por el financiamiento del servicio

El debate sobre el financiamiento del auxilio vial sigue abierto. Mientras la Municipalidad asegura que no se restablecerá el cobro de peajes por mandato judicial, el alcalde de Santa María del Mar sostuvo que debería implementarse un cobro justo para garantizar mantenimiento y seguridad. “Todo servicio debe ser retribuido”, afirmó.

Actualmente, la comuna destina entre 2 y 8 millones de soles mensuales para cubrir estas operaciones, aunque la cifra exacta no ha sido precisada. En paralelo, también debe atender labores de limpieza, repavimentación y reparación de puentes peatonales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención: revisar el estado de los vehículos antes de viajar y tener a la mano el nuevo número de emergencia puede marcar la diferencia entre un incidente menor y una tragedia.