La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que este domingo aplicará un cambio temporal de sentido en la Panamericana Sur como parte del plan de retorno vehicular, con el objetivo de asegurar un desplazamiento ordenado, fluido y seguro de los veraneantes que se dirigieron a las playas del sur.

El plan, a cargo de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), contempla la inversión temporal del sentido de la vía este domingo 4 de enero, entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., en el tramo que va desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo.

Durante ese lapso, el retorno hacia Lima dispondrá de cinco carriles operativos, en lugar de los tres habituales, con el fin de facilitar la circulación vehicular en el sentido sur–norte.

Por su parte, los conductores que se dirijan desde Lima hacia el sur deberán tomar un desvío a la altura del kilómetro 35, utilizando un carril de la antigua Panamericana Sur, desde el puente Arica hasta Santa María del Mar, en el kilómetro 50.

La disposición responde a la coordinación entre la MML, la Dirección de Tránsito, Transportes y Seguridad Vial y la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú (PNP), ante el desplazamiento masivo registrado durante las celebraciones de fin de año, periodo en el que se estima que cerca de 150 mil vehículos salieron de Lima.

Estas acciones se enmarcan en el Plan Verano 2026 y se repetirán todos los domingos de enero, febrero y marzo, además del domingo 5 de abril, manteniéndose el mismo horario.

Las autoridades exhortaron a la población a adoptar medidas preventivas, como informarse previamente sobre el estado del tránsito, evitar los horarios de mayor congestión, revisar las condiciones del vehículo y respetar los límites de velocidad.

Asimismo, recordaron que la Central de Emergencias 939 561 906 se encuentra disponible para reportar accidentes, solicitar auxilio vial u otro tipo de incidentes.

Para la ejecución del operativo, la Municipalidad de Lima desplegará 25 vehículos de asistencia vial, 10 camionetas de serenazgo, 30 motocicletas, 12 grúas, dos ambulancias y 80 operarios especializados de Emape, con el objetivo de atender cualquier eventualidad y asegurar un retorno seguro a la capital.