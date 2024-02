Paolo Guerrero dio una entrevista a Verónica Linares y Federico Salazar para pronunciarse sobre las fuertes amenazas que recibe su madre, luego de que firmara su contrato con el club César Vallejo.

“ Era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. Y como a las 9:00 p.m., mi mamá me llama para decirme que vea los mensajes que le mandaron, muy nerviosa. Le dije ‘mamá, tranquila, no sabemos quiénes pueden ser estas personas. Déjame consultar con mi abogado sobre lo que dice, quédate tranquila, el Perú me quiere’. No sabíamos hasta dónde podía llegar esto”, expresó el futbolista.

Asimismo, el ‘Depredador’ explicó sus motivos para rescindir del contrato con el club César Vallejo y afirmó que su llegada al Perú ya no es viable, ya que priorizará la seguridad de su familia.

“ Luego llamé a Cuevita porque él es de allá, quería saber un poco del tema, me dijo que la cosa estaba picante, pero que me quedara tranquilo , ya sabemos cómo es de juguetón, me dijo que me iba a chalequear. Me pasó con algunos amigos de él, conversamos, me dijeron que saben quiénes son, que conversará con ellos...”, añadió.

LOS MENSAJES DE EXTORSIÓN QUE RECIBIÓ DOÑA PETA

Habla tía Peta, mándale este recado a Paolo que acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración de la organización, caso contrario así esté con 10 guardaespaldas, lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias. Que nos llame alguien a dar una solución y si se apega a la Policía nos vamos a enterar, volaremos número y la próxima comunicación va a ser cuando le hagamos un atentado.

Somos la organización que está detrás de la mayoría de asesinatos y secuestros en Trujillo. Depende de Paolo si quiere que su estadía en Trujillo sea pacífica o aterradora.

Trujillo es nuestra tierra y aquí el muchacho con nosotros puede estar en el infierno o en el cielo (...) Sean inteligentes y den una solución por el bien de todos, si no veo interés, me descuelgo y un secuestro más a mi lista para pedir con ganas 7 cifras.