El Estadio Nacional se encuentra al 70 % de su acondicionamiento para recibir la vigilia juvenil con el papa León XIV, programada para este jueves 12 de noviembre a las 6:00 p. m. La actividad congregará aproximadamente a 52 mil asistentes que consiguieron entradas gratuitas mediante la plataforma Teleticket.

El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández, informó en Canal N que los trabajos pendientes incluyen el retiro de las estructuras utilizadas en un concierto realizado durante el último fin de semana. Según explicó, estas labores culminarán durante la jornada previa al encuentro.

Como parte de las medidas de seguridad, el recinto dispondrá de 34 puertas habilitadas, 16 ambulancias y más de cinco puntos de atención médica. Además, contarán con más 80 efectivos policiales que estarán desplegados en los alrededores del estadio. Las puertas se abrirán a las 11:00 a. m., mientras que el ingreso se cerrará a las 5:00 p. m.

La jornada también contará con actividades artísticas y recreativas antes de la llegada del pontífice, entre ellas presentaciones de danza, teatro y música. Asimismo, el escenario principal estará ubicado frente a la tribuna Norte y tendrá dos pantallas gigantes y una pasarela para facilitar el acercamiento del papa a los asistentes.