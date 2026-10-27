El Arzobispado de Lima calcula que alrededor de 1,2 millones de personas acudirán a la misa que celebrará el papa León XIV el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas. La ceremonia, prevista para las 10 a. m., será la última actividad del pontífice durante su visita apostólica al Perú.

Los boletos estarán disponibles gratuitamente del 5 al 8 de noviembre mediante la plataforma Ticketmaster. Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas y deberá registrarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La organización vinculará los pases con el documento de identidad de cada solicitante para evitar su reventa. Por ello, se pidió a la ciudadanía reportar cualquier intento de cobrar por las entradas.

Acceso al recinto

Durante una entrevista a RPP, Juan José Dioses, vocero del Arzobispado de Lima, informóque el ingreso a la base aérea comenzará la noche previa a la misa. Las puertas se abrirán a las 10 p. m. del domingo 15 de noviembre, por lo que los asistentes podrán permanecer en el lugar hasta la celebración.

León XIV llegará al país el 11 de noviembre y cumplirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Su visita concluirá el lunes 16, después de la misa programada en la Base Aérea Las Palmas.