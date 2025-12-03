El Gobierno paraguayo decidió elevar las medidas de seguridad en la prisión donde se encuentra detenido Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, acusado de liderar una red de secuestro y extorsión, tras recibir alertas sobre un posible intento de rescate.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que informes de inteligencia daban cuenta de movimientos inusuales que podrían derivar en una fuga organizada.

Según explicó Nicora en declaraciones a la emisora ABC Cardinal, la información señalaba que integrantes de la organización criminal asociada a Moreno estarían planeando su extracción, incluso mediante la simulación de una emergencia médica que obligara a trasladarlo a un hospital, escenario considerado de mayor riesgo.

LO QUIEREN LEJOS

Ante ello, Justicia, Interior, Policía Nacional y Fuerzas Armadas activaron dispositivos adicionales de control, reforzando vigilancia interna, perímetros y protocolos de traslado. Nicora también señaló que la intención del Gobierno es acelerar el proceso de extradición dentro de los plazos legales para reducir el periodo en que Moreno permanezca recluido en territorio paraguayo.

El pasado 18 de noviembre, una jueza local autorizó la entrega de Moreno a Perú, donde se le investiga por los presuntos delitos de secuestro y pertenencia a organización criminal vinculada a la banda “Los Injertos del Cono Norte”.

El jefe de Crimen Organizado de la Policía paraguaya, comisario Luis López, sostuvo que tenían reportes sobre el ingreso al país de individuos peruanos presuntamente relacionados con la red de Moreno. Según detalló, el eventual rescate contaría con apoyo de delincuentes locales, quienes proveerían armas, vehículos y conocimiento del terreno.