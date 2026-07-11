Una pareja resultó herida luego de que el vehículo en el que se desplazaba se despistara e impactara contra el guardavía de la Vía Expresa, en el sentido de sur a norte, a la altura de la estación Canadá del Metropolitano. Según el reporte de Latina Noticias, el accidente ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y, de acuerdo con la información preliminar, el conductor se habría quedado dormido mientras manejaba.

El impacto dejó el automóvil con severos daños y varias partes de su estructura quedaron desprendidas sobre la vía. Debido a la emergencia, personal del Cuerpo General de Bomberos y efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para rescatar a los ocupantes y atender la situación.

¿Quiénes son los afectados?

Las dos personas que viajaban en el vehículo, una pareja de entre 30 y 35 años cuyas identidades aún son desconocidas, quedaron atrapadas entre los fierros de la unidad tras el choque. Luego de ser liberadas por los rescatistas, ambas fueron trasladadas al Hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica por las lesiones que presentaban.

El rescate demandó aproximadamente 35 minutos debido al estado en que quedó el automóvil. Para retirar a los ocupantes fue necesario utilizar equipos de corte especializados y desmontar parte de la estructura del vehículo.

Así ocurrió el rescate

El jefe de Operaciones de los Bomberos, brigadier mayor Miguel Gallegos, explicó que la posición en la que quedaron las víctimas complicó las labores de rescate.

“Ha sido un instante difícil. Hemos tenido que echar mano de mucha experiencia, muchos equipos. Felizmente estábamos con un camión de aerocorte. Ha sido dificultoso porque la señorita estaba en posición fetal en el asiento posterior y toda la estructura del carro estaba encima de ella”, indicó.

Tras rescatar a la pasajera, los bomberos continuaron con las maniobras para liberar al conductor, quien permanecía atrapado por una de sus extremidades. Gallegos explicó que la posición del asiento permitió que pudiera mover una de sus piernas, pero uno de sus brazos seguía retenido entre los fierros del automóvil.

“El muchacho estaba con el espaldar hacia atrás. Sacamos el asiento, el piloto se sienta en el sillón de verdad y libera la rodilla. Pero tenía el brazo atrapado porque estaba hacia atrás. El susto le ha hecho esto y toda la estructura del carro se llevó su brazo. No estaba apretado. Ha tenido varios cortes, no de necesidad mortal. Levantamos la estructura y pudimos sacar el brazo”, manifestó.

Accidente generó congestión vehicular

El choque también ocasionó congestión en la Vía Expresa debido a que el vehículo permaneció sobre la pista mientras se desarrollaban las labores de rescate y retiro de la unidad. Además, el impacto dañó parte del guardavía instalado en ese tramo de la vía.

De acuerdo con la información preliminar brindada en el lugar, el conductor se habría quedado dormido antes de perder el control del automóvil. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente.