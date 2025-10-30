Dos días después de la movilización convocada por el gremio de transportistas, los mercados de abastos de Lima y Callao realizarán un paro general el jueves 6 de noviembre, según informó la Confederación Nacional de Mercados y Transportistas del Perú (Confenatm).

El gremio denuncia que enfrenta una doble crisis: la inseguridad por cobro de cupos y una presunta extorsión por parte de Sedapal, la empresa estatal encargada del suministro de agua potable.

Denuncian multas abusivas e inclusión forzada en recibos

En declaraciones a Exitosa Noticias, Carlos Aguilar, secretario general de la Confenatm, explicó que desde hace meses los mercados están siendo sancionados con multas que alcanzan entre S/ 10 mil y S/ 30 mil, bajo acusaciones de contaminar los desagües. Según el dirigente, Sedapal ampara estos cobros en un decreto supremo emitido en 2019 y agrega las multas directamente en los recibos mensuales, obligando a los comerciantes a pagarlas para no sufrir cortes del servicio.

“No solo nos extorsiona la delincuencia, ahora también Sedapal. Se ha convertido en una empresa extorsionadora de los mercados de abastos basándose en un decreto supremo del 2019”, declaró Aguilar.

El representante gremial aseguró que los mercados no generan contaminación química, ya que el decreto estaría orientado a empresas industriales que manipulan insumos químicos.

Reclaman modificación del decreto y denuncian prácticas coercitivas

Carlos Aguilar sostuvo que Sedapal estaría coaccionando a los administradores de mercados al incluir los montos en los recibos y amenazar con taponar los desagües o cortar el agua en caso de incumplimiento.

“Por más que uno reclame, te obligan a pagar en el recibo. Si no pagas, te cortan el agua. Esta es la nueva extorsión que está implementando Sedapal”, señaló el dirigente.

La Confenatm exigió la modificación del decreto supremo del 2019, al considerar que se está aplicando de forma indiscriminada a establecimientos que no deberían ser fiscalizados bajo ese régimen.

6️⃣ Datos clave

📅 Fecha del paro: jueves 6 de noviembre de 2025

📍 Zonas afectadas: Lima y Callao

💬 Gremio convocante: Confenatm (Confederación Nacional de Mercados y Transportistas del Perú)

(Confederación Nacional de Mercados y Transportistas del Perú) 💧 Empresa denunciada: Sedapal

⚖️ Norma cuestionada: Decreto Supremo emitido en 2019

💰 Multas reportadas: entre S/ 10 mil y S/ 30 mil

🧾 Reclamo principal: inclusión de sanciones en recibos de agua y corte de servicio

7️⃣ FAQ para AIO

¿Cuándo se realizará el paro de mercados en Lima y Callao?El jueves 6 de noviembre de 2025.

¿Quién convoca la medida de protesta?La Confederación Nacional de Mercados y Transportistas del Perú (Confenatm).

Qué reclaman los comerciantes?Denuncian cobros indebidos y multas por supuesta contaminación aplicadas por Sedapal.

Qué monto alcanzan las sanciones?Entre S/ 10 mil y S/ 30 mil, según los gremios.

Qué pide la Confenatm al Gobierno?La modificación del decreto supremo del 2019 que permite estas sanciones.