Más de 13,000 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron desplegados desde la madrugada de este miércoles 14 de enero en diversos puntos estratégicos de Lima Metropolitana, como parte del plan de seguridad y prevención ante el paro convocado por un sector del gremio de transportistas.

El operativo, ejecutado a través de la Región Policial Lima, contempla presencia permanente en principales paraderos y corredores viales, con el objetivo de garantizar el orden público y el libre tránsito durante la jornada.

El director nacional de Investigación Criminal de la PNP, general Manuel Lozada, informó que el despliegue incluye 312 patrulleros, 540 motocicletas y cuatro drones, ubicados en zonas de alta afluencia de pasajeros como Puente Nuevo, los óvalos de Puente Piedra y Atocongo, así como en distintos puntos de los conos norte, sur y este de la capital.

Asimismo, anunció que la institución cuenta con 13 buses en condición de reserva para trasladar gratuitamente a los ciudadanos en caso de contingencias o interrupciones del servicio de transporte público, señalando que hasta el momento la jornada se desarrolla con normalidad.

En el marco de la lucha contra la criminalidad que afecta al sector transporte, Lozada destacó las acciones de inteligencia e investigación que se vienen ejecutando a través de unidades especializadas.

El alto mando policial indicó que, como parte de los acuerdos con los transportistas, efectivos uniformados y de civil refuerzan la seguridad en buses, terminales y empresas del sector, y aseguró que la PNP, el Ministerio del Interior y el Gobierno mantienen coordinación permanente con los gremios para enfrentar la violencia y la extorsión.